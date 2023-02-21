До 9 млн иностранных туристов планирует принимать Узбекистан к 2026 году

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан к 2026 году намерен обеспечить рост внутреннего туризма до 12 млн человек и довести количество иностранных туристов до 9 миллионов. Об этом сегодня на полях VI «Форума гидов Узбекистана-2023» заявил советник министра культуры и туризма Узбекистана Шавкатжон Ортиков, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что главой республики в рамках «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» поставлены задачи по интенсивному развитию туристического сектора и приданию ему стратегического вектора экономического развития.

«В рамках программы «Путешествуй по Узбекистану» перед отраслью были поставлены неотложные задачи по увеличению числа внутренних туристов до 12 млн человек и увеличению числа иностранных туристов до 9 млн человек», - сказал Шавкатжон Ортиков.

С его слов, для достижения указанных целей в городах страны широко внедряются меры безбарьерного туризма, что к 2026 году позволит увеличить численность занятых в сфере туризма жителей в два раза, доведя их до 520 тысяч человек.

Продолжаются работы по реставрации и благоустройству 8 тысяч объектов культурного наследия, которые поэтапно будут интегрированы в культурно-развлекательную инфраструктуру туристической отрасли. В Зааминском, Фаришском, Бахмальском районах и Айдар-Арнасайской системе озер реализуются проекты стоимостью 300 млн долларов по обустройству дополнительных туристических зон, что создаст 25 тысяч новых рабочих мест. Реализуются отдельные региональные программы по развитию паломнического и экотуризма в Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Хорезмской, Бухарской, Навоийской областях и столице Узбекистана.

В мероприятии, приуроченном к всемирному дню гидов, приняли участие более 250 ученных, международных экспертов, профессиональных гидов и представителей частного сектора. В онлайн-режиме на форуме выступили президент всемирной федерации ассоциаций гидов по туризму Алушка Ритчи и президент индийской федерации гидов Нарендра Сингх Ратур.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане за первый месяц нового года поток иностранных туристов вырос в 2,5 раза. В прошлом году более 1,5 млн казахстанцев посетили соседнюю республику, составив почти треть всего туристического потока Узбекистана.



