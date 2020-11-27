Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    До 85 млн долларов вырос объем торговли между Казахстаном и Венгрией

    27 Ноября 2020, 20:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В формате видеоконференции состоялось седьмое заседание Казахстанско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

    Делегацию Казахстана возглавил министр национальной экономики Казахстана Руслан Даленов, делегацию Венгрии – вице-премьер-министр, министр финансов Венгрии Михай Варга.

    Обширная повестка дня заседания охватила весь спектр двустороннего сотрудничества. В ходе диалога, стороны обсудили текущее состояние, перспективы развития казахстанско-венгерского экономического сотрудничества и принимаемые меры для восстановления экономического роста двух стран, а также обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.

    Ключевое внимание участников заседания было уделено перспективам экономического развития в контексте борьбы с пандемией COVID-19 и ее последствиям для экономик Казахстана и Венгрии.

    «Мы, как и прежде, продолжаем твердый курс на укрепление конструктивного диалога и расширение практического взаимодействия с Венгрией», - подчеркнул Руслан Даленов.

    «Венгрия для нас – это надежный и долгосрочный внешнеэкономический партнер, с которым нас связывает историческое прошлое и общность культуры», - сказал министр нацэкономики РК.

    По его словам, несмотря на негативные тенденции в мировой торговле, продолжается рост товарооборота между Казахстаном и Венгрией. За 9 месяцев 2020 года объем торговли вырос по сравнению с аналогичным периодом на 12% и составил 85 млн долларов.

    В Казахстане успешно осуществляют свою деятельность 29 венгерских предприятий, а также 37 совместных казахстанско-венгерских предприятий в сфере сельского хозяйства, торговли, строительства, горнодобывающей промышленности.

    Казахстан и Венгрия договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения беспрепятственной взаимной торговли и обмениваться информацией о реализуемых и перспективных проектах с участием предпринимателей двух стран.

    В заключение Даленов выразил уверенность, что высказанные инициативы и принятые решения внесут значительный вклад в укрепление стратегического партнерства двух стран.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Правительство РК Экономика Венгрия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Члены Национального курултая встретились в Туркестане
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу