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    До 80% возросло количество электронных услуг в ЗКО

    13 Ноября 2020, 19:03

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – За 9 месяцев текущего года количество электронных госуслуг возросло до 80%, в прошлом году в электронном формате оказано было 70% госуслуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Цифровизация намного упрощает получение государственных услуг населением, искореняя бумажную волокиту. Тезис Главы государства Касым-Жомарта Токаева, что сегодня «бегать должны данные, а не люди» стал популярен в медиа и становится близок к реальности. К примеру, за 9 месяцев текущего года количество электронных госуслуг возросло до 80%, в прошлом году в электронном формате оказано 70% госуслуг.

    «В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в регионе внедряется геоинформационный портал. Во время чрезвычайного положения в короткие сроки мы запустили сайт stopcovid.kz. Также хорошо помогает в работе с населением call-центр iKomek109 Uralsk, оперативно работает call-центр 112 – система контроля исполнения работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства, население активно пользуется мобильным приложением «SmartUralsk». Необходимо отметить, что разработчиками многих IT-решений являются наши местные компании», – подчеркнул аким области Гали Искалиев.

    Также в текущем году был инициирован проект по проведению мобильного интернета посредством технологий 3G/4G в сельских населенных пунктах с охватом населения более 250 человек. По данному проекту в Западно-Казахстанской области до конца года планируется охватить 70 сел.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Связь, ТВ, IT Регионы Казахстана Цифровой Казахстан
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