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    До 8 лет могут лишить водительских прав за вождение в нетрезвом виде

    20 Ноября 2019, 13:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральная прокуратура РК предлагает усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы предлагаем усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Сейчас наказание за смертельный наезд грозит до 5 лет лишения свободы, независимо от того, трезвый или нетрезвый человек. Теперь планируется, что в случае совершения такого преступления в нетрезвом виде, человек будет пожизненно лишаться права вождения, а также ему грозит лишение свободы до 10 лет. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, срок ареста за вождение в нетрезвом виде продлевается до 30 суток, а срок лишения права управления транспортным средством увеличится и будет продлен до 8 лет», - сообщил заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

    Напомним, в Генпрокуратуре ранее сообщили, что в ведомстве также планируют усилить ответственность за кражу скота.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Генпрокуратура Транспорт
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