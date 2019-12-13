До 70% заявлений должны решаться в судебном порядке - полковник полиции Арман Оразалиев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Прием граждан в областном филиале партии «Nur Otan» провел начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев при участии заместителя председателя областного филиала партии Тлеумурата Шабдена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства, начальник департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев старается как можно чаще встречаться с населением, чтобы из первых уст получать информацию о том, насколько качественно работают его подчиненные, какие жалобы есть у жителей области к сотрудникам полиции. Прием граждан по личным вопросам проходит ежедневно в департаменте полиции и, по графику областного филиала партии «Nur Otan», - по мере поступления жалоб в общественную приемную партии.

Во время приема граждан полковник полиции Арман Оразалиев внимательно изучал каждую ситуацию индивидуально и тут же давал поручения руководителям профильных служб. Так, начальником департамента полиции взяты на личный контроль уголовные дела по фактам кражи и мошенничества. Управлению следствия поручено доложить о результатах в трехдневный срок.

Житель переулка Капал поинтересовался установкой камер видеонаблюдения возле трех школ города - №№5, 23, 31. Ему был дан ответ, что у школы №5 функционируют две камеры, а установка видеокамер возле школ №№23 и 31 будет проведена в кратчайшие сроки.

Подводя итоги общественного приема граждан, руководитель департамента полиции Жамбылской области полковник полиции Арман Оразалиев отметил, что больше всего вопросов касаются по линии следствия и дознания, которые непосредственно контактируют с гражданами.

«С другой стороны, до 70 процентов заявлений носят гражданско-правовой характер. Такие вопросы должны решаться в судебном порядке. Общественный прием будет обязательно продолжен, он дает нам возможность услышать граждан, узнать об их отношении к работе правоохранительной системы в целом», - подчеркнул Арман Оразалиев.

В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области напомним, что в «Единый день приема» руководитель департамента полиции Жамбылской области встретился с 23 гражданами и ответил на все интересовавшие их вопросы, которые касались хода расследования некоторых уголовных дел, в том числе фактов мошенничества. Граждане также высказывали жалобы на действия отдельных сотрудников полиции. Кроме того, интересовались условиями приема на работу в органы внутренних дел.

«Прием граждан проводился в рамках реализации задач, обозначенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахастана», - отметил полковник полиции Арман Оразалиев. – Это необходимо для продвижения концепции «слышащего государства», налаживания и укрепления прямого диалога с населением. Необходимо ориентироваться на решение конкретных проблем граждан и оперативно реагировать на нарушения законности и правопорядка».