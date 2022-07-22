До 70% переболевших коронавирусом сталкиваются с постковидным синдромом - невролог

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - До 70% переболевших коронавирусной инфекцией людей сталкиваются с постковидным синдромом, прежде всего при нем страдают когнитивные функции. Об этом журналистам рассказал главный внештатный невролог Минздрава России, профессор Николай Шамалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В последнее время в профессиональном медицинском сообществе часто обсуждается так называемый постковидный синдром. С ним сталкиваются от 30 до 70% людей, переболевших COVID-19. Такое расхождение в цифрах связано с разной методологией в проведенных исследованиях, но в любом случае речь идет об очень большом количестве пациентов. При постковидном синдроме страдают прежде всего когнитивные функции, ответственные за память, внимание, речь, двигательные и познавательные навыки. Достаточно часто также возникают нарушения сна, головные боли, астения», - сказал он.

Эксперт отметил, что чем старше человек, тем выше риск постковидного синдрома, поскольку зачастую коронавирусная инфекция просто обостряет уже существующую проблему, например, начавшееся ухудшение памяти.

«Заметив какие-то из симптомов постковидного синдрома, следует обратиться к неврологу, врач проведет дифференциальную диагностику и назначит терапию, направленную на улучшение памяти, купирование головной боли, головокружения или устранение других проблем», - добавил Шамалов.

К слову, 22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга.

Фото: tass.ru