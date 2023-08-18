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    До 7 лет тюрьмы может грозить ответственным за аварию на шахте в Карагандинской области

    18 Августа 2023, 12:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета труда и социальной защиты Минтруда РК Толеген Оспанкулов прокомментировал возможное наказание за трагедию на шахте в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это групповой несчастный случай, в соответствии с УК если действительно суд признает, что руководство виновато, то предусматривается уголовная ответственность до семи лет», - сказал Толеген Оспанкулов на брифинге в Карагандинской региональной службе коммуникаций.

    Первый заместитель акима области Вадим Басин добавил, что степень ответственности определит суд.

    «После расследования, причин несчастного случая, гибели персонала, материалы будут переданы в суд и суд определит ответственность. В материалах комиссии будут указаны лица, действия которых нарушили технику безопасности, должностные инструкции. Это определяется судом», - отметил В. Басин.

    17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

    Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной.

    Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

    На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

    В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Происшествия Минтруда РК Пожар АрселорМиттал
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