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    До 7 лет тюрьмы грозит таразцу за хранение наркотиков в особо крупном размере

    29 Ноября 2022, 16:16

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - До 7 лет тюрьмы грозит таразцу за хранение наркотиков в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе реализации оперативной информации задержан 33-летний житель Тараза. При личном обыске задержанного полицейскими обнаружено и изъято 44 свертка с наркотическим средством - смолой каннабиса.

    При осмотре жилых помещений по месту проживания задержанного с помощью служебно-розыскной собаки в кухне под газовой плитой обнаружено 2 свертка с наркотическим веществом. Общий вес изъятого наркотического вещества составил более 628 граммов. Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания города Тараза.

    По факту ведется досудебное расследование по статье 296 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3-х до 7-ми лет.


    Фото: polisia.kz
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