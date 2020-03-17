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    До 64 возросло число случаев заражения коронавирусом в Армении

    17 Марта 2020, 20:52

    ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – В Армении за последние двое суток резко возросло числоподтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 и достигло 64. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам премьер-министра Никола Пашиняна , это связано с тестированием лиц, находящихся в изоляции и ранее контактировавших с инфицированными пациентами. Вице-премьер Тигран Авинян - глава комендатуры, функционирующей в условиях режима ЧП, назвал перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Армению.

    По состоянию на 17 марта в Армении число подтвержденных случаев заражения

    коронавирусом достигло 64.

    «По состоянию на 12: 00 ( 14: 00 - времени Нур-Султана) 17 марта в результате

    тестирования выявлены 12 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 6

    связаны со случаем в городе Эчмиадзин, другие 6 – с работником предприятия ( в

    Ереване). Все пациенты были изначально изолированы. Таким образом, на данный момент

    мы имеем 64 выявленных случая, из которых 1 пациент уже вылечился», - говорится в

    сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Армении.

    По данным министерства здравоохранения, количество подтвержденных случаев

    заражения коронавирусной инфекцией в Армении только за 16 и 17 марта увеличилось на

    17 и 19 случаев соответственно.

    В этой связи премьер-министр Никол Пашинян в эфире на своей странице Facebook отметил, что рост числа выявленных случаев связан с тем, что м инистерство здравоохранения провело тестирование ранее изолированных лиц, контактировавших с инфицированными пациентами.

    Кроме того, по сообщению вице-премьера РА Тиграна Авиняна, который в условиях

    режима ЧП возглавил комендатуру, обеспечивающую правовой режим чрезвычайного

    положения, определен перечень стран, гражданам которых с 17 марта будет запрещен

    въезд в Армению. А пребывающие из этих стран граждане Армении должны будут пройти

    обязательный двухнедельный карантин. В перечень стран вошли Китай, Иран, Южная

    Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия,

    Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Великобритания.

    Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1

    марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал

    отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим.

    Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а

    также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Большинство инфицированных, в

    том числе один школьник – жители г. Эчмиадзин.

    В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Армении

    ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Пневмония в Китае
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