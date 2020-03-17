До 64 возросло число случаев заражения коронавирусом в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – В Армении за последние двое суток резко возросло числоподтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 и достигло 64. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам премьер-министра Никола Пашиняна , это связано с тестированием лиц, находящихся в изоляции и ранее контактировавших с инфицированными пациентами. Вице-премьер Тигран Авинян - глава комендатуры, функционирующей в условиях режима ЧП, назвал перечень стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Армению.

По состоянию на 17 марта в Армении число подтвержденных случаев заражения

коронавирусом достигло 64.

«По состоянию на 12: 00 ( 14: 00 - времени Нур-Султана) 17 марта в результате

тестирования выявлены 12 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 6

связаны со случаем в городе Эчмиадзин, другие 6 – с работником предприятия ( в

Ереване). Все пациенты были изначально изолированы. Таким образом, на данный момент

мы имеем 64 выявленных случая, из которых 1 пациент уже вылечился», - говорится в

сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Армении.

По данным министерства здравоохранения, количество подтвержденных случаев

заражения коронавирусной инфекцией в Армении только за 16 и 17 марта увеличилось на

17 и 19 случаев соответственно.

В этой связи премьер-министр Никол Пашинян в эфире на своей странице Facebook отметил, что рост числа выявленных случаев связан с тем, что м инистерство здравоохранения провело тестирование ранее изолированных лиц, контактировавших с инфицированными пациентами.

Кроме того, по сообщению вице-премьера РА Тиграна Авиняна, который в условиях

режима ЧП возглавил комендатуру, обеспечивающую правовой режим чрезвычайного

положения, определен перечень стран, гражданам которых с 17 марта будет запрещен

въезд в Армению. А пребывающие из этих стран граждане Армении должны будут пройти

обязательный двухнедельный карантин. В перечень стран вошли Китай, Иран, Южная

Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия,

Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды, Великобритания.

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в Армении был зарегистрирован 1

марта. После двухнедельного карантина контрольный тест этого пациента показал

отсутствие вируса, а сам пациент стал первым выздоровевшим.

Коронавирус в Армении зарегистрирован у прибывших из Ирана, Италии и Франции, а

также контактировавших с ними уже в Армении лиц. Большинство инфицированных, в

том числе один школьник – жители г. Эчмиадзин.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в стране Правительство Армении

ввело режим чрезвычайного положения с 16 марта по 14 апреля.