До 60 млрд. тенге субсидий направят в сельское хозяйство Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Значительно выросли финансовые вливания в сельское хозяйство жамбылского региона в последние годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2022 году в Жамбылской области на субсидирование агропромышленного комплекса направлено 31,2 млрд. тенге. Этот показатель увеличился на 50% по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году на развитие сельского хозяйства области из всех источников выделено 36,3 млрд. тенге, в том числе 19,4 млрд. тенге – в виде субсидий. В этом году эта сумма увеличилась до 60 млрд. тенге.

«Данными мерами поддержки должны быть охвачены каждое село, каждый предприниматель, каждый крестьянин. Успешное проведение этой работы - основная задача акимов районов и сел», - сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на недавнем брифинге по итогам развития Жамбылской области за первое полугодие 2022 года.

Глава региона отметил, что пилотный проект по повышению доходов сельского населения, стартовавший в 2019 году, будет продолжен.

«Правительственная делегация, побывавшая в нашей области, убедилась в эффективности проекта по повышению доходов сельского населения. Принято решение о масштабировании проекта на все регионы страны. На первом этапе проекта было охвачено 7 856 семей из 25 населенных пунктов 11 сельских округов. Всего было выделено 9,2 млрд. тенге. Мы добились значительных результатов», - сообщил спикер.

В 2021 году за счет возвращенных кредитных средств проект по повышению доходов сельского населения дополнительно был реализован в трех сельских округах. Необходимый объем финансирования для включения в проект остальных 139 сельских округов региона составляет 75,5 млрд. тенге.

«Наше предложение было поддержано Правительством. У нас есть и профессиональные кадры, и опыт для дальнейшей эффективной реализации этого проекта», - сказал аким области.

В 2022 году для участия в проекте по повышению доходов сельского населения определены 10 сельских округов (6,4 млрд. тенге). В настоящее время акиматы сельских округов проводят анализ по пяти направлениям проекта.

С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельчан, направленный и на увеличение объемов сельхозпродукции. Проект имеет несколько направлений. Это эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства. Кроме того, использование земельных ресурсов, принадлежащих сельчанам за пределами населенных пунктов. Кредитует напрямую АО СПК «Тараз». Создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, удобрений, средств химзащиты. По проекту «Тrade-in» обновляется и восстанавливается старая сельхозтехника на выгодных для аграриев условиях.

Пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках поручения по повышению качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».