До 6 увеличилось число погибших при землетрясении в турецкой провинции Хатай

АТАКАЬЯ. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Число жертв землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего 20 февраля с эпицентром в районе Дефне турецкой провинции Хатай, достигло шести человек, пострадали 294 жителя. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

В городе Антакья из-под завалов одной из жилых построек спасли одного человека, а также извлекли тела трех человек.

Жилой дом в квартале Гази обрушился в понедельник вечером под воздействием подземных толчков. Под завалами оказались 4 сотрудника частной транспортной компании, которые занимались перевозкой вещей из зданий, поврежденных при землетрясениях 6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше.

На место происшествия прибыл глава МВД Сулейман Сойлу.

Один из сотрудников компании Саваш Джунейдиоглу был спасен. Тела еще трех человек – Сервера и Хусейна Джунейдоглу, Мисбаха Халлака были извлечены из-под завалов.

Сотрудник транспортной компании Салман Халлак рассказал «Анадолу», что работники выносили вещи из здания в момент землетрясения.

Поисково-спасательная операция в здании завершена. Состояние 18 из 294 раненых оценивается как тяжелое.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,4 зафиксировано 20 февраля в Турции, в районе Дефне провинции Хатай. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8. На юго-востоке Турции разрушились дома. Подземные толчки ощущались также в Сирии, Ливане, на Кипре, Израиле, Иордании, Ираке, Палестине.

Власти Турции сначала объявили о возможном риске повышения уровня воды в море, но позже опровергли вероятность возникновения цунами.

СМИ сообщили о пяти жертвах нового землетрясения в Сирии.

Число жертв землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, превысило 41 тысячу человек.

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