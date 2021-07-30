До 6 тысяч человек в сутки вакцинируется в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 30 июля текущего года всего по городу с февраля месяца привито первым компонентом 335 464 человек, вторым компонентом – 238 321 человек. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня самым эффективным способом защитить себя от коронавируса остаётся вакцинация. Своевременно сделанная прививка помогает обезопасить себя и окружающих от заболевания и его последствий. В целом по городу Нур-Султан в сутки вакцинируется в среднем до 5000-6000 человек. По состоянию на 30 июля текущего года, всего по городу с февраля месяца привито первым компонентом – 335 464 человек (50% охват от подлежащих), вторым компонентом – 238 321 человек (71% охват от привитых 1 компонентом, 35,5 % охват от подлежащих)», - ответили в пресс-службе ведомства.

По городу функционируют 83 прививочных кабинета в медицинских организациях, также дополнительно развернуто 8 временных прививочных пунктов при ТРЦ «Mega Silk Way», ТРЦ «Хан-Шатыр», ТРЦ «Керуен», ТРЦ «Абу Даби Плаза», ТРЦ «Азия парк», «Сарыарка», торговый дом «Евразия».

Отметим, что все временные прививочные пункты имеют санитарно-эпидемиологические заключения. К каждому торговому дому управлением общественного здравоохранения города Нур-Султан закреплены городские поликлиники.

«Мы делаем все, чтобы вакцинировать как можно большее количество людей. Наши временные пункты вакцинации сыграли важную роль, помогая нам охватить большое количество жителей, которым необходима вакцинация», - рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля столицы.

При этом, в ведомстве подчеркнули, что массовая вакцинация является единственным выходом, который позволит нам всем вернуться к привычному образу жизни, снизить риск заражения, защитить себя и своих близких.

«Только при значительных показателях массовой вакцинации можно остановить рост заболеваемости. Особенно важно получить вакцину сейчас ввиду появления новых штаммов вируса. На сегодняшний день в столице доступны вакцины, которые имеют высокую эффективность и безопасность, поэтому ожидать каких-то новых вакцин и терять времени нет смысла. Так, иммунный ответ прививки составляет 92%, у 8% допускается, что не будет иммунного ответа, человек может заболеть коронавирусной инфекцией. Обусловлено это тем, что в некоторых случаях иммунитет может не сформироваться», - пояснили в ведомстве.

Возможно заболевание и после вакцинации, люди заболевали в инкубационный период, то есть в течение 14 дней после вакцинации, когда еще достаточно не сформировался иммунитет, особенно в период первой и второй вакцинации.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля столицы призывает соблюдать все противоэпидемические мероприятия и носить маски, поскольку в организме не сформировались антитела.

«Человек должен получить полную дозу вакцины. Пренебрегать мерами защиты не стоит даже после успешной вакцинации. Следует носить маски в общественных местах и транспорте, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию», - обратились в ведомстве к жителям и гостям столицы.



