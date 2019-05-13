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До 6 градусов мороза прогнозируют в ряде областей страны

13 Мая 2019 12:55 100
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До 6 градусов мороза прогнозируют в ряде областей страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в ряде областей страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

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В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами  15-20, днем порывы 23-28 м/с. Ночью 14-15 мая заморозки 1-6 градусов.

Ночью 15-16 мая в Костанайской области ожидаются местами заморозки 3 градуса.

Днем 14 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 15-16 мая заморозки 1-6 градусов.

Днем 14, сутки 15 мая в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 14-16 мая заморозки  1-6 градусов.

 

 

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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