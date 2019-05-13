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До 6 градусов мороза прогнозируют в ряде областей страны
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заморозки ожидаются в ряде областей страны. Об этом передает МИА «Казинформ».
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Ночью 14-15 мая заморозки 1-6 градусов.
Ночью 15-16 мая в Костанайской области ожидаются местами заморозки 3 градуса.
Днем 14 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 15-16 мая заморозки 1-6 градусов.
Днем 14, сутки 15 мая в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 14-16 мая заморозки 1-6 градусов.
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