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    До 6 234 человек увеличилось число жертв землетрясения в Турции

    8 Февраля 2023, 14:08

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Число жертв двух разрушительных землетрясений с эпицентром в турецкой провинции Кахраманмараш достигло 6 234 человека, 37 011 жителей получили ранения. Данными поделились в Управлении по ликвидации последствий ЧС при правительстве Турции (AFAD). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    По информации AFAD, подземные толчки привели к человеческим жертвам и разрушениям в турецких провинциях: Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

    Для жителей разрушенных домов в зоне бедствия установлены 50 818 палаток.

    В поисково-спасательных работах задействованы 79 110 человек. В доставке грузов и спасателей, а также транспортировке пострадавших задействованы 104 единицы авиационной техники.

    В понедельник, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов).

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

    Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

    Фото: facebook.com/AnadoluAgencyRussia

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция Землетрясение
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