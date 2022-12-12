До 55,8 млрд долларов увеличились активы Нацфонда в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка страны Галымжан Пирматов сообщил об увеличении активов Национального фонда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Активы Нацфонда увеличились до 55,8 млрд долларов США ввиду восстановления цены на нефть и, соответственно, высоких поступлений в размере 6,0 трлн тенге, в том числе 9,8 млрд долларов США в иностранной валюте. Несмотря на спад на финансовых рынках, доходность Нацфонда с начала создания в годовом выражении составляет 3,08%», - сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, валовые международные резервы на 1 декабря составили 89,7 млрд долларов США.

«Золотовалютные резервы за 2022 год снизились на 467 млн долларов США из-за снижения цен на золото, выплаты государственного долга, а также проведения валютных интервенций в первом квартале текущего года», - добавил спикер.

Сегодня под председательством Главы государства прошло расширенное заседание Правительства, где рассмотрели отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы Правительства на 2023 год.



