До 53 увеличилось число заболевших конго-крымской гемаррогической лихорадкой в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - С наступлением лета в Туркестанской области зарегистрировано 53 случая заболевания конго-крымской гемаррогической лихорадкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Напомним, что ранее уже сообщалось о новых случаях с подтвержденным диагнозом.

В Туркестане на совещание по профилактике конго-крымской геморрагической лихорадки руководители управления ветеринарии и департамента санитарно-эпидемиологического контроля доложили о проделанной работе и эпидемиологической ситуации с ККГЛ на территории области.

«В этом году эпидемиологическая ситуация по заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой не стабильна. С наступлением лета по региону было зарегистрировано 53 заболевших. Поскольку территория области является эпидемиологически неблагополучной и эндемичным природным очагом конго-крымской гемаррогической лихорадки, ежегодно регистрируются различные проблемы и сложные случаи из-за некачественной диагностики и своевременного сбора полного эпидемиологического анамнеза со стороны медицинских работников», - сообщил руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Нурбек Нышанов.

Заместителя акима области Бейсен Тажибаев поручил провести разъяснительную работу с населением в целях профилактики особо опасных инфекционных заболеваний, взять под полный медицинский контроль подозреваемых больных и лиц, находящихся в контакте с ними, и продолжить лечение пациентов.