До 52 увеличилось число летальных исходов от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре случая с летальным исходом зарегистрированы в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В Нур-Султане - пациентка 1944 года рождения, Шымкенте - пациентка 1950 года рождения, Карагандинской области - пациент 1958 года рождения, Павлодарской области - пациентка 1957 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.

Итого по Казахстану 52 летальных случая.



