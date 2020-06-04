Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    До 52 500 тенге заплатят за трудоустройство безработных в Казахстане

    4 Июня 2020, 01:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - От 35 до 52,5 тысяч тенге за одного безработного готово выплачивать государство компаниям и даже физическим лицам, пожелавшим оказывать услуги по трудоустройству граждан в рамках аутсорсинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр развития трудовых ресурсов.

    Вот уже два года к аутсорсингу оказания услуг по поиску работы и трудоустройству безработных государство привлекает частные HR-агентства. За каждого успешно устроенного на работу человека выплачивается от 35 до 52,5 тысяч тенге. Но не многие знают, что зарабатывать таким образом могут даже физические лица.

    В соответствии с Законом «О занятости населения» к претендующим на участие в аутсорсинге предъявляются одинаковые требования. Как юридические, так и физические лица должны иметь соответствующий опыт работы, а также необходимые материальные и трудовые ресурсы. Разница лишь в том, что физлица могут ограничиться лишь одним наемным сотрудником и регистрацией в качестве ИП.

    Участники аутсорсинга получают от государства ряд предложений и преимуществ:

    - всестороннюю консультационную поддержку специалистов государственного центра занятости населения;

    - предоставление центром занятости населения полной информации о безработных;

    - заключение договора об аутсорсинге с центром занятости населения в электронном формате на Электронной бирже труда (www.enbek.kz);

    - гарантированную оплату за трудоустройство безработных в рамках аутсорсинга;

    - неограниченный доступ к большому количеству вакансий на портале «Электронная биржа труда».

    «Аутсорсинг услуг в сфере занятости населения может стать отличным вариантом для желающих начать новый бизнес, так как для участия требуются минимальные финансовые вложения. По условиям аутсорсинга, агентство или ИП могут осуществлять поиск работы в течение 30 рабочих дней. Трудоустроенные ими безработные должны проработать непрерывно не менее шести месяцев», – проинформировала директор департамента развития службы занятости АО «Центра развития трудовых ресурсов» Ирина Рубашина.

    По ее словам, государство гарантирует оплату за трудоустройство безработного, а также за период его занятости по месту трудоустройства после трех и шести месяцев. Величина тарифа составляет от 35 000 до 52 500 тенге и зависит от сложности трудоустройства безработного и места его регистрации в центре занятости – город или сельская местность.

    «К месту регистрации участников аутсорсинга не предъявляется никаких требований, а значит, частные агентства могут оказывать услуги в нескольких регионах и по нескольким договорам об аутсорсинге», – добавила И.Рубашина.

    По вопросам аутсорсинга можно обратиться в ближайший центр занятости населения или в ЦРТР по тел. 8-7172-954317, (вн. 392 и 384), или по Е-mail: d.toktarov@enbek.kz, k.galym@enbek.kz.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Занятость Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    750 сотрудников консервного завода «Кублей» могут потерять работу в ЗКО
    Более 12 тысяч человек уволят в этом году в Атырауской области
    Почти 1800 человек будут заняты в проекте «Жасыл ел» в Атырауской области
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам