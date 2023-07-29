До 51% доходят потери поливной воды на полях – прокуратура Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Бесперебойное пользование поливной водой жамбылскими крестьянами находится на постоянном контроле местных органов. Коллегия прокуратуры Жамбылской области рассмотрела проблемы обеспечения аграриев водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проблема дефицита поливной воды актуальна для жамбылского региона, получающего до 80% воды по трансграничным водным артериям из Кыргызстана. Дефицит поливной воды вызван нестабильностью подачи влаги, обмелением водохранилищ, ветхостью водных каналов, потерей воды при транспортировке. Поэтому в 2019 году РГП «Казводхоз» подписало соглашение с ЕБРР на реконструкцию оросительных каналов в регионе.

По информации пресс-службы прокуратуры Жамбылской области, на заседании коллегии надзорного органа обсуждались вопросы дефицита поливной воды и эффективности мер, принимаемых для этого уполномоченными органами. В работе коллегии участвовали аким области Нуржан Нуржигитов, руководители правоохранительных и местных исполнительных органов, в режиме видеоконференции подключилось руководство комитетов Министерства экологии и природных ресурсов.

Прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров представил анализ вопросов водопользования и водосбережения в регионе. Как показала прокурорская проверка, в деятельности филиала РГП «Казводхоз» наряду с проблемами трансграничного водоснабжения региона, имеются высокий уровень водопотерь и значительный износ гидротехнических сооружений. Водопотери доходят до 51%, износ гидротехнических сооружений обусловлен тем, что срок эксплуатации оборудования значителен - от 30 до 70 лет, при этом 37 каналов в нерабочем состоянии, а ведомство применяет устаревшие и неэффективные технологии водосбережения.

В ходе коллегии отмечено, что в результате просчетов в разработке проектов по заказу РГП «Казводхоз» и недостатков при финансировании на протяжении длительного времени так и не завершены работы по реконструкции оросительных каналов и дренажных систем в пяти районах области. Проект реконструкции финансируется заемными средствами ЕБРР.

Напомним, через Европейский банк реконструкции и развития для районов Жамбылской области выделены средства на реализацию 34 проектов по реконструкции оросительных каналов, дренажных систем и сооружений в Жамбылском, Жуалынском, Байзакском, Кордайском и Меркенском районах. Ход работ по проектам ЕБРР не сходил с повестки дня из-за несвоевременного выполнения протокольных поручений акима области и профильного министерства.

Помимо этого, участники коллегии отметили проблемы реконструкции плотины Тасоткельского водохранилища. Реконструкция ведется за счет местного бюджета, работы не завершены с прошлого 2022 года.

Прокурорами акцентировано внимание и на проблемы с установлением акиматом водоохранных зон и полос, поскольку на сегодня лишь по пяти из 83 водных объектов региона такая работа проделана.

По информации исполняющего обязанности директора филиала РГП «Казводхоз» Ерлана Отегенова, на сегодняшний день средний объем забора воды в республиканские водохранилища в области составляет 90%. По предварительной договоренности с Кыргызской республикой в вегетационный период жамбылцы должны получить 520 млн кубометров воды из Кировского водохранилища, 222 млн кубометров по реке Шу.

«С каждым годом нехватка воды ощущается острее, и в данном случае важно принятие мер по улучшению развития водного хозяйства, восстановлению ирригационных и дренажных систем, строительству водохозяйственных объектов, бурению скважин, внедрению мер по водосбережению», - отметил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Он добавил, что, несмотря на проблемы в водоснабжении, которые копились годами, в регионе вводятся в оборот поливные земли, увеличивается площадь орошаемого земледелия.

Как сообщалось ранее, глава региона поручал провести анализ заявлений и жалоб на работу областного филиала РГП «Казводхоз» и исполнения организацией протокольных поручений.

По результатам коллегии прокурором области Нургалымом Абдировым рекомендовано принять меры по исправлению ситуации, разработке межведомственных планов по рациональному использованию водных ресурсов, исключению нелегального водопотребления и принятию жестких мер по выявленным ведомственным упущениям. По итогам совещания выработаны меры по обеспечению качественного водопользования.