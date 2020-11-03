До 500 тысяч человек может вырасти население Туркестанской области к 2050 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в ходе заседания Правительства рассказал о прогнозах численности населения региона в ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Умирзак Шукеев, план разработан в соответствии с одобренной концепцией Елбасы генерального плана развития города Туркестан. В этой связи мы разработали генеральный план.

«Начальная городская территория составляла 19 627 гектаров, сейчас она будет увеличена согласно генеральному плану на 22 370 гектаров. В рамках генерального плана рассчитаны проектные этапы: начальные - на 2018 год, первый этап - на 2025 год, расчетный срок - на 2035 год», - сказал в ходе заседания Правительства аким Туркестанской области.

По данным Умирзака Шукеева, население города на сегодняшний день составляет 176,2 тысяч человек, а в 2018 году численность составляла 165 тысяч человек.

«В генеральном плане численность населения на 2025 год прогнозируется до 250 тысяч, на 2035 год – до 350 тысяч человек, на 2050 год – до 500 тысяч человек будет возрастать численность города», - отметил глава региона.

Напомним, в Правительстве ранее одобрили проект генерального плана развития города Туркестана. Со дня передислокации областного центра в Туркестан в основной капитал города направлено порядка 400 млрд тенге инвестиций.



