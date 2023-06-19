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    До 50% затрат будут возмещать строителям овощехранилищ в Казахстане

    19 Июня 2023, 12:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев еще раз обратил внимание на то, что Казахстану не хватает овощехранилищ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры по хранению овощей и фруктов. По поручению Главы государства разработан и с 2021 года реализуется Комплексный план по строительству и модернизации овощехранилищ до 2025 года. В рамках комплексного плана за 2021-2022 годы при плане 36 проектов с общей мощностью 181,5 тысяч тонн, реализованы 37 проектов с общим объемом хранения 200,8 тысяч тонн, то есть план был выполнен на 110%», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, в текущем году проведена работа по актуализации плана с дополнительной ревизией имеющихся мощностей.

    «По результатам проведенной ревизии по республике на сегодняшний день насчитывается всего 901 объект хранения овощей и фруктов мощностью 1 822 тысячи тонн. Кроме того, по результатам ревизии определена фактическая потребность в строительстве новых мощностей хранения плодоовощной продукции, которая составляет 689,8 тысяч тонн», - отметил министр.

    Таким образом, план на 2023-2025 годы увеличен на 528,8 тысяч тонн.

    «В целях стимулирования бизнеса по строительству хранилищ в настоящее время вносятся изменения в Правила инвестиционного субсидирования в части увеличения норматива возмещения затрат с 25% до 40-50% в зависимости от применяемой технологии хранения. Также прорабатывается вопрос льготного финансирования строительства хранилищ в рамках тиражирования «опыта СКО», - добавил глава Минсельхоза.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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