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    • До 5 тыс. ковидных коек развернули по Казахстану

    2 Августа 2022 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 189 медицинских организациях развернуто почти 5 тыс. ковидных коек. Об этом заявила министр здравоохранения Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По сведениям главы Минздрава, занятость инфекционных коек по стране составляет 30%. Интерактивная карта движения коечного фонда позволяет в онлайн-режиме проводить оценку ситуации в разрезе регионов до уровня медицинских организаций и принимать оперативные меры реагирования. Карта будет доступна акиматам и управлениям здравоохранения, что позволит принимать соответствующие решения.

    «Министерством в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции и принятия своевременных противоэпидемических мер на постоянной основе проводятся штабы с регионами по оценке ситуации и принимаются меры, направленные на стабилизацию ситуации. На постоянной основе обеспечивается готовность медицинских организаций в КВИ, на сегодня в 189 медицинских организациях развернуто более 4900 ковидных коек, 620 – реанимационных коек, в резерве имеется более 20 тыс. коек», - сообщила Ажар Гиният на заседании Правительства.

    По информации ведомства, на уровне ПМСП медицинскую помощь оказывают 5 700 организаций и около 2 400 выездных мобильных бригад, более 1 тыс. - на селе. В резерве имеются 1 610 мобильных бригад.

    Ранее сообщалось, что число заболевших коронавирусом выросло в 3,2 раза. Наибольший рост заболеваемости коронавирусом отмечается в шести регионах Казахстана.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Правительство РК #Минздрав РК #Здравоохранение #Коронавирус в РК
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