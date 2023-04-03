До 5 лет увеличено требование по стажу для программ докторантуры в Академии госуправления

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Академии государственного управления исключили требование для госслужащих по отработке в госоргане, который направил его на обучение. Об этом и других новшествах журналистам рассказал ректор Академии госуправления при Президенте РК Ерлан Абил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, лица, окончившие обучение в академии в рамках госзаказа с результатом не ниже B+ (GPA 3,33), могут занять административные государственные должности корпуса «Б» в местных исполнительных органах, аппаратах маслихатов, ревизионных комиссиях, территориальных подразделениях центральных государственных органов и их ведомств (кроме МИО, аппарата маслихата, ревизионной комиссии, территориальных подразделений ЦГО и их ведомств в столице и ее районах) в течение одного года после окончания обучения по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением без проведения конкурса. Во-вторых, исключается обязанность госслужащего-выпускника академии по отработке в госоргане, направившем его на обучение. Теперь госслужащему после завершения обучения в академии достаточно отработать 3 года на госслужбе», - пояснил журналистам на брифинге ректор академии Ерлан Абил.

Госслужащие, обучившиеся ранее по гранту на программах послевузовского образования в вузах, могут повторно поступить в магистратуру или докторантуру академии на основе государственного образовательного заказа.

В этом году в правилах академии также произошли следующие изменения. Во-первых, срок обучения по программе «Международные отношения» увеличен с 1 до 2 лет в целях усиления подготовки кадров для реализации внешней политики, международного сотрудничества и изучения иностранных языков. Требование по стажу для программ докторантуры увеличено с 3 до 5 лет.

Если в прошлом году направление, подписанное руководителем государственного органа, можно было предоставить на момент предварительного зачисления, то в этом году поступающие должны предоставить направление до конца приёма документов, то есть, до 29 июня текущего года включительно. В этом году обучение в модульной магистратуре предназначена только для лиц, не являющихся государственными служащими.

Процесс приёма заявок продлится 3 месяца - с 3 апреля по 29 июня.

«Первый этапа конкурса - написание аналитического эссе пройдет с 5 июля по 14 июля. Претенденты в докторантуру должны будут загрузить план исследовательской работы (Research proposal) до 29 июня, сам план будет нами оценен до 16 июля включительно. Заключительный этап – интервью – пройдет с 17 июля по 4 августа включительно в офлайн-формате в академии. 7 августа подведём промежуточный итог – объявим список предварительно зачисленных, а уже 14 августа после подписания договоров издадим приказ о зачислении на обучение. Также отмечу, что с 1 по 30 ноября планируем провести дополнительный прием документов на модульную магистратуру», - добавил Ерлан Абил.



