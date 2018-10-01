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До 5 лет лишения свободы грозит за ложную информацию в соцсетях - МВД
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК рассказали о фейках, распространившихся в социальных сетях и вызвавших резонанс в обществе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С начала года органами внутренних дел зарегистрировано 46 фактов распространения заведомо ложной информации. За это правонарушение, в зависимости от его тяжести, предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет», - отметил на брифинге официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.
По его словам, в большинстве случаев граждане пересылают друг другу непроверенную информацию, которая в последующем может вызвать большой общественный резонанс.
«Хотелось бы сообщить о нескольких, так называемых, «утках», распространяемых в социальных сетях и вызвавших панику среди населения. К примеру, в ложном сообщении о находке тел двух мальчиков с вырезанными почками с приложением фотоизображений автор утверждал, что в Казахстане воруют детей с целью продажи их органов. Эта информация о похищении детей на органы появлялась еще в 2013 году в узбекистанских СМИ со ссылкой на неназванные источники в местных правоохранительных органах», - уточнил Алмас Садубаев.
Большой резонанс, по данным МВД, также вызвало сообщение, распространенное от имени работников системы образования о том, что в школах неизвестные раздают учащимся наркотическое средство «Земляника» под видом обычных конфет.
«Эта информация также является недостоверной и в прошлые годы распространялась на разных языках во многих странах мира. В этой связи призываем не поддаваться на подобные слухи, не пересылать непроверенную либо сомнительную информацию, так как это может грозить уголовным наказанием», - заключил Алмас Садубаев.
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