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До 4515 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
25 Мая 2020 22:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.
Из них в Алматинской области - 6 пациентов, в Мангистауской области - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4515.
Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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