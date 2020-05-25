До 4515 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Из них в Алматинской области - 6 пациентов, в Мангистауской области - 3.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4515.

