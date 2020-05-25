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До 4515 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

25 Мая 2020 22:25
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До 4515 увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще девять человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Coronavirus2020.kz.

Из них в Алматинской области - 6 пациентов, в Мангистауской области - 3.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4515.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Коронавирус,
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