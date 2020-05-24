До 4320 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еше 106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 18, Алматы - 46, Шымкенте - 2, Алматинской области - 4, Костанайской области - 3, Туркестанской области - 3, Актюбинской области - 4, Северо-Казахстанской области - 4, Кызылординской области - 2, Атырауской области - 2, Западно-Казахстанской область - 16, Мангистауской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Итого выздоровевших в Казахстане - 4320:

г. Нур-Султан – 810

г. Алматы – 1243

г. Шымкент – 220

Акмолинская область – 97

Актюбинская область – 172

Алматинская область – 172

Атырауская область – 226

Восточно-Казахстанская область – 44

Жамбылская область – 164

Западно-Казахстанская область – 242

Карагандинская область – 190

Костанайская область – 59

Кызылординская область – 227

Мангистауская область – 98

Павлодарская область – 146

Северо-Казахстанская область – 33

Туркестанская область – 177



