До 4320 выросло число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еше 106 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане, из них: в Нур-Султане - 18, Алматы - 46, Шымкенте - 2, Алматинской области - 4, Костанайской области - 3, Туркестанской области - 3, Актюбинской области - 4, Северо-Казахстанской области - 4, Кызылординской области - 2, Атырауской области - 2, Западно-Казахстанской область - 16, Мангистауской области - 2. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
Итого выздоровевших в Казахстане - 4320:
г. Нур-Султан – 810
г. Алматы – 1243
г. Шымкент – 220
Акмолинская область – 97
Актюбинская область – 172
Алматинская область – 172
Атырауская область – 226
Восточно-Казахстанская область – 44
Жамбылская область – 164
Западно-Казахстанская область – 242
Карагандинская область – 190
Костанайская область – 59
Кызылординская область – 227
Мангистауская область – 98
Павлодарская область – 146
Северо-Казахстанская область – 33
Туркестанская область – 177
- Известны подробности о новых случаях коронавируса в Алматинской области
- Какие будут послабления карантина, если прирост заболевших коронавирусом составит не более 5%
- Будут ли работать общественный транспорт, ЦОНЫ и банки, если прирост заболевших составит не более 7 %
- Какие меры необходимо соблюдать в случае прироста заболеваемости коронавирусом не более 7 %
- В Атырау с 25 мая движение автобусов полностью возобновится
- Какие ограничения введут в образовательной сфере в случае прироста заболеваемости коронавирусом в РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана