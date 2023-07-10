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      Северо-Казахстанская область

    До 41 градуса жары ожидается в ближайшие сутки в СКО

    10 Июля 2023, 19:23

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 11-го и 12-го июляожидается повышение температуры воздуха до 41-го градусов, передает корреспондент МИА«Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», во вторник и среду по области днем

    прогнозируется повышение столбика термометра до 33-38 градусов. На юге и западе региона 11-го июля и на юге, западе и севере 12-го – до 41 градуса. Ночью – 17-22 и 20-25 тепла,

    соответственно. Без осадков.

    В последующие дни и до конца второй декады ожидаются дожди.

    13-го июля - кратковременный дождь, гроза прогнозируются на западе и севере области.

    Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере области порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-27 тепла, днем - 28-33, на юге - до 36 градусов.

    14-го июля ночью в западной половине области - дождь, днем - на большей части области

    ожидаются дождь, гроза. На западе - град, шквал. Ветер северо-западный 15-20, порывы - 25 м/с.

    Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 23-28 тепла.

    15-го июля синоптики обещают дождь и грозу на большей части области, в северных

    районах - сильный дождь, град, шквал. Столбик термометра днем покажет 20-25 тепла, ночью – 12-17 градусов.

    16-го июля ночью на востоке области ожидаются дождь, гроза. Ночью 12-17, днем – 20-

    25 тепла.

    17-го июля - на севере, востоке области пройдут дождь, гроза. Днем потеплеет до 22-27

    градусов, ночью – те же 12-17 градусов.

    18-го июля дождь - по всему региону, на западе – сильный с грозой и градом. Столбик

    термометра ночью поднимется до 15-20 градусов, днем – 22-27 тепла.

    19-го июля снова прогнозируется дождь, на севере - сильный, град, шквал. Ночью – 15-20

    тепла, днем – 20-25 градусов.

    20-го июля на большей части области - дождь, гроза. Температура воздуха ночью - 15-20,

    днем - 20-25 градусов.

    С 15-го по 20-е июля будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 9-14,

    местами с порывами до 15-20 м/с.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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