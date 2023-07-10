До 41 градуса жары ожидается в ближайшие сутки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 11-го и 12-го июляожидается повышение температуры воздуха до 41-го градусов, передает корреспондент МИА«Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», во вторник и среду по области днем

прогнозируется повышение столбика термометра до 33-38 градусов. На юге и западе региона 11-го июля и на юге, западе и севере 12-го – до 41 градуса. Ночью – 17-22 и 20-25 тепла,

соответственно. Без осадков.

В последующие дни и до конца второй декады ожидаются дожди.

13-го июля - кратковременный дождь, гроза прогнозируются на западе и севере области.

Ветер северо-западный 9-14, на западе, севере области порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-27 тепла, днем - 28-33, на юге - до 36 градусов.

14-го июля ночью в западной половине области - дождь, днем - на большей части области

ожидаются дождь, гроза. На западе - град, шквал. Ветер северо-западный 15-20, порывы - 25 м/с.

Температура воздуха ночью - 17-22, днем - 23-28 тепла.

15-го июля синоптики обещают дождь и грозу на большей части области, в северных

районах - сильный дождь, град, шквал. Столбик термометра днем покажет 20-25 тепла, ночью – 12-17 градусов.

16-го июля ночью на востоке области ожидаются дождь, гроза. Ночью 12-17, днем – 20-

25 тепла.

17-го июля - на севере, востоке области пройдут дождь, гроза. Днем потеплеет до 22-27

градусов, ночью – те же 12-17 градусов.

18-го июля дождь - по всему региону, на западе – сильный с грозой и градом. Столбик

термометра ночью поднимется до 15-20 градусов, днем – 22-27 тепла.

19-го июля снова прогнозируется дождь, на севере - сильный, град, шквал. Ночью – 15-20

тепла, днем – 20-25 градусов.

20-го июля на большей части области - дождь, гроза. Температура воздуха ночью - 15-20,

днем - 20-25 градусов.

С 15-го по 20-е июля будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 9-14,

местами с порывами до 15-20 м/с.