Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    До 40 обращений ежедневно принимает «горячая линия» по вопросам религии

    9 Октября 2020, 18:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК работу ведет «Горячая линия 114» по вопросам религии. Работа проекта началась в августе текущего года общественным фондом «Social Development Center» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке МИОР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    «Горячая линия 114» - это бесплатный телефон доверия и чат-сайт для всех, кому нужна помощь по вопросам, связанным с религией. Консультации проводят опытные специалисты, в числе которых известный психолог, член Ассоциации психологов и психотерапевтов РК – Лола Шакимова, участник спецоперации «Жусан», теолог – Асланбек Тыныштыков, юрист, PhD доктор – Серикхан Адилгазы, а также эксперты в области религиоведения и исламоведения, теологи реабилитационных центров.

    На сегодняшний день «Горячая линия 114» успешно доказывает эффективность своей работы. Ежедневно операторы принимают от 20-40 поступающих обращений. Специалисты разбирают каждый индивидуальный случай отдельно в зависимости от характера проблемы. Чаще всего задают вопросы на такие темы, как: отношение религиозных людей к нерелигиозным, роль религии в воспитании детей, брак и традиции в исламе. Другим популярным запросом является выполнение религиозных обрядов в условиях пандемии. Некоторые истории связаны с влиянием деструктивных течений, сект на близких родственников обратившихся. Таким людям оказывается профессиональная психологическая поддержка.

    В каких случаях нужно обращаться на «Горячую линию 114»?

    1. Если вам нужна информационная и консультационная помощь по вопросам религии.

    2. Если вы оказались под влиянием деструктивных религиозных течений.

    3. Если вам нужна психологическая и юридическая помощь из-за проблем религиозного характера.

    Как связаться со специалистами «Горячей линии 114»?

    Для обращения вы можете выбрать удобный для вас способ:

    1. Позвоните на короткий номер 114 (с городского) или 8(800)-0805-114 (с мобильного).

    2. Или получите онлайн-консультацию на сайте проекта: www.114.kz/questions .

    Горячая линия работает 7 дней в неделю с 9:00-18:00 по времени г. Нур-Султан. Все консультации проходят бесплатно и конфиденциально.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Религия Общественный контроль МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Карин принял участие в форуме «Имам – ізгі қоғам жаршысы»
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 В эпицентре событий: как проходят будни столичных спасателей
    4 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    5 В Астане стартовал чемпионат Казахстана по бочча