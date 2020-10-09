До 40 обращений ежедневно принимает «горячая линия» по вопросам религии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК работу ведет «Горячая линия 114» по вопросам религии. Работа проекта началась в августе текущего года общественным фондом «Social Development Center» в рамках государственного гранта НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» при поддержке МИОР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

«Горячая линия 114» - это бесплатный телефон доверия и чат-сайт для всех, кому нужна помощь по вопросам, связанным с религией. Консультации проводят опытные специалисты, в числе которых известный психолог, член Ассоциации психологов и психотерапевтов РК – Лола Шакимова, участник спецоперации «Жусан», теолог – Асланбек Тыныштыков, юрист, PhD доктор – Серикхан Адилгазы, а также эксперты в области религиоведения и исламоведения, теологи реабилитационных центров.

На сегодняшний день «Горячая линия 114» успешно доказывает эффективность своей работы. Ежедневно операторы принимают от 20-40 поступающих обращений. Специалисты разбирают каждый индивидуальный случай отдельно в зависимости от характера проблемы. Чаще всего задают вопросы на такие темы, как: отношение религиозных людей к нерелигиозным, роль религии в воспитании детей, брак и традиции в исламе. Другим популярным запросом является выполнение религиозных обрядов в условиях пандемии. Некоторые истории связаны с влиянием деструктивных течений, сект на близких родственников обратившихся. Таким людям оказывается профессиональная психологическая поддержка.

В каких случаях нужно обращаться на «Горячую линию 114»?

1. Если вам нужна информационная и консультационная помощь по вопросам религии.

2. Если вы оказались под влиянием деструктивных религиозных течений.

3. Если вам нужна психологическая и юридическая помощь из-за проблем религиозного характера.

Как связаться со специалистами «Горячей линии 114»?

Для обращения вы можете выбрать удобный для вас способ:

1. Позвоните на короткий номер 114 (с городского) или 8(800)-0805-114 (с мобильного).

2. Или получите онлайн-консультацию на сайте проекта: www.114.kz/questions .

Горячая линия работает 7 дней в неделю с 9:00-18:00 по времени г. Нур-Султан. Все консультации проходят бесплатно и конфиденциально.



