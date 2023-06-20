До 4 трлн тенге ежегодно не поступает в бюджет из-за теневой экономики - аудиторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова озвучила предложения к отчету Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2022 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень кратко об основных предложениях Высшей аудиторской палаты к этому документу. Во-первых, в части эффективности использования государственных ресурсов. Пока мы надежно не привяжем бюджетные средства к достижению общенациональных целей серьезного положительного эффекта не будет. Более того, по нашему мнению, надо вводить солидарную ответственность руководителей центральных госорганов и регионов за недостижение целей, поставленных в Планах развития и бюджетных программах», - сказала Наталья Годунова.

Председатель ВАП подчеркнула, что местные исполнительные органы должны обеспечить эффективное использование каждого тиына на местах. Это та задача, которую ставит Глава государства, а Министерства – обеспечить мониторинг и при необходимости, исправление ситуации, в текущем режиме.

«Особенно это важно, когда целевые трансферты замещаются субвенциями. Где меньше прозрачности и возможно их использование на другие цели. В этой связи, в Кодекс об административных правонарушениях и разрабатываемый новый Бюджетный кодекс предлагается внести ответственность за недостижение показателей результатов» - отметила Наталья Годунова.

Во-вторых, по ее словам, во всех документах системы госпланирования, бюджетных программах министерств должны появиться индикаторы и показатели конечного результата, по которым можно было бы судить об изменении качества жизни населения в той или иной отрасли.

«В национальной статистике есть показатель изменения реальной заработной платы и доходов населения. Но этого явно недостаточно. На человека должна быть настроена вся бюджетная система, а не только ее социальный блок. В-третьих, необходимо задействовать все резервы для расширения налоговой базы. И они есть. Теневая экономика, исходя из официальных данных, недодает как минимум 3-4 трлн тенге налогов в госбюджет ежегодно. Еще один резерв - сокращение неэффективных мер господдержки и наведение порядка в предоставлении налоговых льгот», - подчеркнула Наталья Годунова.