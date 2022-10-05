До 4 лет тюрьмы грозит напавшим на представителя надзорного органа в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Задержаны и водворены в изолятор временного содержания подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Все трое – жители Толебийского района Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Напомним, на представителя надзорного органа было совершено нападение. Он прибыл в село Коксайек для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний жителям, которые выступили с недовольством в отношении сотрудников полиции, преследовавших пытавшийся скрыться автомобиль ВАЗ-2103 их односельчанина, водитель которого не подчинился законным требованиям остановиться. Вместо остановки водитель, опасно управляющий автотранспортом и создающий угрозу другим участникам дорожного движения, прибавил скорость и попытался скрыться. Не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомашинами.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу.

Проводится досудебное расследование по ч.3 ст.380 УК РК «Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок. Трое подозреваемых жителя села водворены в изолятор временного содержания.

Касательно дорожно-транспортного происшествия факт зарегистрирован по ч.3 ст. 345 УК РК, проводятся соответствующие экспертизы.

По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия. Дело находится на контроле руководства департамента полиции области.



