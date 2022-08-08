До 38 градусов жары ожидается на западе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отрог северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

9-11 августа северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков. На севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер.

Основной фон температуры воздуха: днем на западе составит +30+38°С, на северо-западе +27+35°С, на севере +18+25°С, в центре +17+28°С, на востоке +18+30°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +23+33°С, в горных районах 13+20°С.



