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    08:16, 13 Июнь 2021 | GMT +6

    До 376831 увеличилось число выздоровевших от КВИ казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1374 человека выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 348,

    город Алматы - 230,

    город Шымкент - 161,

    Акмолинская область - 44,

    Актюбинская область - 3,

    Алматинская область - 43,

    Атырауская область - 134,

    Восточно-Казахстанская область - 62,

    Западно-Казахстанская область - 31,

    Карагандинская область - 180,

    Костанайская область - 9,

    Кызылординская область - 12,

    Мангистауская область - 26,

    Павлодарская область - 23,

    Северо-Казахстанская область - 54,

    Туркестанская область - 14.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 376831.



    Теги:
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