До 376831 увеличилось число выздоровевших от КВИ казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 1374 человека выздоровело от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 348,

город Алматы - 230,

город Шымкент - 161,

Акмолинская область - 44,

Актюбинская область - 3,

Алматинская область - 43,

Атырауская область - 134,

Восточно-Казахстанская область - 62,

Западно-Казахстанская область - 31,

Карагандинская область - 180,

Костанайская область - 9,

Кызылординская область - 12,

Мангистауская область - 26,

Павлодарская область - 23,

Северо-Казахстанская область - 54,

Туркестанская область - 14.

Итого выздоровевших в Казахстане - 376831.



