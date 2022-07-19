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    До 37% пищевой продукции в Алматинской области не соответствует нормам безопасности

    19 Июля 2022, 12:18

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что по результатам мониторинга за шесть месяцев текущего года 19% исследованной продукции не соответствовали требованиям технических регламентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основной лабораторный контроль был нацелен на пищевую продукцию, которая пользуется повседневным спросом у населения. Это - молочные, мясные продукты, мясо птицы, кондитерские изделия. Также особое внимание было уделено контролю за безопасностью игрушек, товаров для детей и подростков, продукции легкой промышленности.

    «Из общего числа несоответствующих проб на пищевую продукцию приходится – 37%, на промышленную группу товаров - 63%. Анализ мониторинга безопасности продукции показал, что 93% выявленных нарушений требований технических регламентов приходится на нарушение требований маркировки (6 месяцев 2021 года - 91%), микробиологические показатели – 1,5%, показатели безопасности – 1%, санитарно-химические – 2%, иные показатели – 3,4%», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

    Среди стран производителей несоответствующей продукции на долю отечественных производителей приходится - 9%, стран ЕАЭС - 28%, ввозимых из других стран - 63%.

    «Среди пищевой продукции наибольший процент несоответствий приходится на молоко и молочную продукцию, мясо птицы – по 8%, рыбную продукцию – 7%, мясную продукцию - 6%, на остальные виды от 1 до 3%», - отметили в ведомстве.

    Мониторинг также выявил, что 53% исследованных игрушек не соответствовали требованиям техрегламентов. Из числа несоответствующих проб игрушек, в 99% это нарушение их маркировки. Наиболее часто встречаемые нарушения маркировки – отсутствие информации о наименовании товара, наименовании и месте нахождения изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, дате изготовления, знака ЕАС, или полное отсутствие информации на русском и государственном языках.

    По данным департамента санэпидконтроля, в пяти пробах игрушек для детей старше трех лет, произведенных в Китае неизвестными производителями, обнаружено превышение содержания формальдегида и других химических веществ - стирол, ксилол, бензол.

    Результаты мониторинга за одеждой для детей и подростков показали, что 80% исследованных образцов не соответствовали техрегламентам. В 94% случаев продукция с нарушенной маркировкой была ввезена из таких стран, как Турция, КНР, Кыргызстан, Узбекистан или произведена неизвестными изготовителями.

    «В целом за шесть месяцев 2022 года по фактам выявленных нарушений в адрес субъектов предпринимательства выдано 80 предписаний об устранении нарушений, производителям и импортерам несоответствующей продукции направлено 44 уведомления. В результате проводимой работы, хозяйствующими субъектами снято с реализации и возвращено поставщикам 88,62 кг пищевой продукции, 36 единицы товаров», - заявили в департаменте санэпидконтроля области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Безопасность Общество
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