До 306 млрд тенге увеличили выпуск продукции заводы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объем промышленной продукции по итогам прошлого года увеличился почти на 5% и составил 306 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Кумар Аксакалов подчеркнул на заседании акимата, что в период карантина североказахстанские заводы не останавливали производство ни на один день. И даже показали рост. В частности, АО «ЗИКСТО» - в 5 раз, завод им.Кирова - на 11,6%, ТОО «Поиск» - на 3,5%, «Блок» - на 20,6%, ТОО «Радуга» - в 1,5 раза.

«Экономика области должна быть разнообразной. Мы должны производить от простых пластиковых вешалок до высокотехнологичного оборудования. Нам это постепенно удается», - сказал К.Аксакалов.

Завод им.Кирова выпустил 54 тысячи единиц компьютерной техники. Поставки осуществлялись в организации Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областей и город Нур-Султан.

«Нам необходимо ежегодно увеличивать выпуск продукции промышленности на 70-80 млрд тенге. И мы видим, что сможем этого достигнуть. В текущем году рассчитываем довести объем промышленного производства до 350 млрд тенге с ростом не менее 5%», - сказал К.Аксакалов.