Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    До 306 млрд тенге увеличили выпуск продукции заводы СКО

    16 Января 2021, 14:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объем промышленной продукции по итогам прошлого года увеличился почти на 5% и составил 306 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона Кумар Аксакалов подчеркнул на заседании акимата, что в период карантина североказахстанские заводы не останавливали производство ни на один день. И даже показали рост. В частности, АО «ЗИКСТО» - в 5 раз, завод им.Кирова - на 11,6%, ТОО «Поиск» - на 3,5%, «Блок» - на 20,6%, ТОО «Радуга» - в 1,5 раза.

    «Экономика области должна быть разнообразной. Мы должны производить от простых пластиковых вешалок до высокотехнологичного оборудования. Нам это постепенно удается», - сказал К.Аксакалов.

    Завод им.Кирова выпустил 54 тысячи единиц компьютерной техники. Поставки осуществлялись в организации Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской областей и город Нур-Султан.

    «Нам необходимо ежегодно увеличивать выпуск продукции промышленности на 70-80 млрд тенге. И мы видим, что сможем этого достигнуть. В текущем году рассчитываем довести объем промышленного производства до 350 млрд тенге с ростом не менее 5%», - сказал К.Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Промышленность Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    280 инвестпроектов на 2 трлн тенге запустят в Казахстане в текущем году
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане