До 300 тысяч тенге грозит штраф за вырубленную елочку в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области охраняют от незаконной вырубки хвойные деревья. За неделю подобных фактов не выявили, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, с 15-го декабря в регионе проводится акция «Ель». Сотрудники природоохранной полиции и представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира проводят рейды по лесным массивам. Проверяют и торговые точки. Продавцы вечнозеленых красавиц должны иметь разрешение на осуществление торговли.

Полицейские напомнили, что за незаконную вырубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, предусмотрен штраф на физических лиц в размере до 50 МРП (более 150 тысяч тенге), входящих в лесной фонд — до 100 МРП (более 300 тысяч тенге). Если ущерб превысил 100 МРП, то наступает уголовная ответственность.

Акция по охране хвойных деревьев продлится до 31 декабря включительно.





Фото пресс-службы департамента полиции



