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    До 30 тысяч тонн цианида натрия в год планируют выпускать на предприятии в Каратау

    29 Апреля 2023, 18:45

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров в рамках Международного экономического и инвестиционного форума «Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023» с рабочим визитом посетил Таласский район, где ознакомился с деятельностью таласских предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, рабочая поездка началась с посещения котельной «Игілік» в городе горняков Каратау.

    Многопрофильное предприятие «Игілік» акимата Таласского района осуществляет коммунальные услуги по теплоснабжению, снабжению горячей и холодной водой, и отведению сточных вод (канализации) города Каратау. Это одно из стабильно работающих предприятий Таласского района, на котором трудятся 194 штатных сотрудника. Минувший отопительный период предприятие прошло в штатном режиме.

    Коммунальное госпредприятие «Игілік» образовано в 2003 году, обеспечивает теплом 154 многоквартирных жилых дома, 222 государственных учреждения, а также социальные и коммерческие объекты. Центральная городская котельная имеет 4 котла, которые обеспечивают тепловой энергией население и других потребителей города Каратау. Основной вид топлива - природный газ, резервный – мазут.

    В 2019 году в национальном рейтинге качества товаров и услуг КГП «Игілік» признано лучшим предприятием Казахстана в коммунальной сфере.

    Затем министр национальной экономики РК Алибек Куантыров посетил завод ТОО «Talas Investment Company».

    Единственный в Казахстане и четвертый на постсоветском пространстве завод по производству цианида натрия ТОО «Talas Investment Company» запущен в городе Каратау в 2014 году. На предприятии создано более 550 постоянных рабочих мест.

    Проектная мощность 15 тыс. тонн дорогостоящей импортируемой продукции – цианида натрия, используемого преимущественно в золотодобывающей промышленности. В процессе производства цианида натрия здесь выпускают до 5 тыс. тонн в год побочный продукт – минеральное удобрение сульфат аммония, реализуя его сельхозпроизводителям.

    Как отметили в ведомстве, с начала года завод «Talas Investment Company» произвел 2 360 тонн сульфата аммония. Продукция поставляется на внутренний рынок и экспортируется в зарубежные страны.

    Предприятие планирует увеличить объемы производственных мощностей до 30 тыс. тонн в год на втором этапе реализации проекта.

    Алибек Куантыров также посетил завод по производству пиросульфита «Karatau Chemicals». После завершения строительства предприятие будет выпускать до 25 тысяч тонн продукции в год, отметили в акимате Жамбылской области.

    Как отметили в ведомстве, Жамбылская область имеет уникальные возможности для развития химической отрасли промышленности, обладая значительными запасами фосфоритового и плавикошпатового сырья. В недрах региона присутствуют более двухсот различных полезных ископаемых - цветные металлы, неметаллы - бариты, уголь и минеральные соли. Область чрезвычайно богата минерально-сырьевыми ресурсами и сохраняет положительную тенденцию развития промышленности. В 2022 году предприятиями Жамбылской области произведено промышленной продукции на сумму 859,8 млрд тенге, по сравнению с 2021 годом индекс физического объема составил 110,2%.

    Как сообщалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Целью форума является формирование инвестиционной, деловой креативной среды, дальнейшее налаживание инвестиционных связей, укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных секторах экономики, таких как туризм, промышленность, цифровизация и сельское хозяйство. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.


    Фото пресс-служба акима Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Правительство РК Жамбылская область Промышленность Экономика
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