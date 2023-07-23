До 30 суток ареста грозит жителю Семея за фотографирование женщин под юбкой

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга соцсетей сотрудники департамента области Абай выявили видеозапись, где неизвестный мужчина фотографировал женщин под юбкой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Стражами порядка установлен 55-летний житель областного центра, в отношении которого составлен административный протокол по части 2 статьи 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Санкцией данной статьи предусмотрен административный арест на срок от пятнадцати до тридцати суток.

Материал направлен в административный суд города Семей для принятия решения.