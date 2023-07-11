До 30 человек погибают ежегодно на водоемах Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – О том, как проходит купальный сезон, на прошедшем брифинге сообщил и.о. начальника УГО ДЧС Акмолинской области Диас Амирханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно на водоемах Акмолинской области погибают до 30 человек, наибольшее количество погибших приходится на купальный сезон летнего периода. За последние четыре года в купальный период на водоемах области при несчастных случаях погибло 64 человека, 18 из которых – дети.

В текущий купальный период уже зарегистрировано восемь фактов гибели на воде: три – в Целиноградском районе и по одному в городе Косшы, Астраханском, Аршалынском, Атбасарском и Бурабайском районах. При этом погибли три ребенка.

«Основными причинами гибели людей на водоемах стали неумение плавать, купание в нетрезвом состоянии и недооценка собственных сил. При этом смертность детей зачастую является следствием беспечного отношения родителей к безопасности детей на водоёмах.

Кроме того, причиной гибели людей послужила довольно жаркая погода, устоявшаяся в первой декаде июня, аналогичная ситуация происходит и в настоящее время», - поделился Диас Амирханов.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

По сведениям РГП «Казгиромет», на текущей неделе ожидается повышение температуры от 37 до 41 градуса тепла.

В рамках профилактики ДЧС совместно с полицейскими и местными исполнительными органами проведено 8484 рейда, по результатам которых к административной ответственности привлечено 582 человека: по ст. 440 КоАП (Распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения) - 495 человек, по ст. 364 КоАП (Нарушение правил общего водопользования) привлечено 74 человека, по ст. 582 КоАП (Управление маломерным судном без индивидуальных спасательных средств) - 8 человек, по ст. 412 КоАП (Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах) - 5 человек.

«В области функционирует 31 стационарный бассейн. Дополнительно установлен 21 каркасно-модульный бассейн, а также работают 17 так называемых лягушатников на берегу водоёмов. С начала текущего года навыкам плавания обучено 3585 детей. На четырех крупнейших водоемах, это озера Копа, Щучинское, Боровское, Зерендинское, на базе профессиональных спасательных подразделений организованы детские пляжи», - отметил спикер.

Обследовано 105 водоемов, по итогам чего даны 88 положительных заключений, 17 водоемов оказались не пригодны. Также было обучено 213 общественных спасателей.