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    До 3% снижена ставка розничного налога в Астане

    20 Июля 2023, 10:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Департамент государственных доходов по городу Астане сообщает столичных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим розничного налога о снижении ставки до 3%, передает МИА «Казинформ».

    Вместе с тем на сегодняшний день по городу Астана режим применяют более тысячи налогоплательщиков.

    Стоит отметить, что в условиях применения режима численность сотрудников не должна превышать 200 человек, годовой доход не более 600 тыс МРП.

    СНР розничного налога, включает 190 видов деятельности, такие как розничная торговля, ремонт автомобилей, одежды и мебели, а также штукатурные, малярные и столярные работы, общественное питание и перевозку пассажиров, и другие.

    Налоговым периодом по розничному налогу является квартал.

    Декларация по розничному налогу предоставляется по форме 913.00, в УГД по месту нахождения налогоплательщика не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

    Данная норма утверждена за № 50/5-VIII от 30 июня 2023 года. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Бизнес Астана Налоги
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