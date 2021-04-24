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    08:16, 24 Апрель 2021 | GMT +6

    До 259863 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 485,

    город Алматы - 770,

    город Шымкент - 58,

    Акмолинская область - 103,

    Актюбинская область - 157,

    Алматинская область - 241,

    Атырауская область - 92,

    Восточно-Казахстанская область - 72,

    Жамбылская область - 87,

    Западно-Казахстанская область - 148,

    Карагандинская область - 166,

    Костанайская область - 27,

    Кызылординская область - 47,

    Мангистауская область - 16,

    Павлодарская область - 69,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 26.

    Итого выздоровевших в Казахстане - 259863.



    Теги:
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