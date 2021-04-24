До 259863 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 485,

город Алматы - 770,

город Шымкент - 58,

Акмолинская область - 103,

Актюбинская область - 157,

Алматинская область - 241,

Атырауская область - 92,

Восточно-Казахстанская область - 72,

Жамбылская область - 87,

Западно-Казахстанская область - 148,

Карагандинская область - 166,

Костанайская область - 27,

Кызылординская область - 47,

Мангистауская область - 16,

Павлодарская область - 69,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 26.

Итого выздоровевших в Казахстане - 259863.



