08:16, 24 Апрель 2021 | GMT +6
До 259863 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2585 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 485,
город Алматы - 770,
город Шымкент - 58,
Акмолинская область - 103,
Актюбинская область - 157,
Алматинская область - 241,
Атырауская область - 92,
Восточно-Казахстанская область - 72,
Жамбылская область - 87,
Западно-Казахстанская область - 148,
Карагандинская область - 166,
Костанайская область - 27,
Кызылординская область - 47,
Мангистауская область - 16,
Павлодарская область - 69,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 26.
Итого выздоровевших в Казахстане - 259863.