До 25 тысяч га увеличат в Казахстане посевные площади сахарной свеклы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проблемы и перспективы сахарной отрасли обсуждают эксперты на площадке СЦК. Глава департамента переработки агропродовольственных рынков МСХ Канат Жауымбаев заявил о том, что страна только на 10% обеспечена отечественной сахарной свеклой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане импортозависимость по сахару высокая. Страна всего лишь на 40% обеспечена сахаром собственного производства, не менее чем на 10% обеспечены отечественной сахарной свеклой. 60% сахара мы импортируем, львиная доля из них – Россия и Беларусь. В прошлом году те проблемы, которые возникли с поставкой сахара из России, ведение запретов на экспорт сахара, обнажили все проблемы продовольственной безопасности по сахару», - сказал на брифинге глава департамента переработки агропродовольственных рынков Минсельхоза.

Канат Жауымбаев отметил, что Правительством был принят комплексный план по развитию сахарной отрасли, который состоит из 33 пунктов. По его словам, есть вопросы, которые требуют обсуждения, выработки мер.

«В рамках комплексного плана предусмотрены мероприятия в части посевных площадей. Планируется, что к 2024 году увеличим площадь до 25 тысяч га. На сегодня увеличение посевных площадей по сахарной свекле запланировано с 10,1 тысячи га до 16,1 тысячи га», - добавил спикер.

Также приняты меры по снижению НДС, при ввозе сахарного тростника предусмотрено обнуление импортной пошлины. Были увеличены субсидии, чтобы сдавать сахарную свеклу на сахарные заводы с 15 до 25 тенге за килограмм. В рамках дорожной карты предусмотрены мероприятия по финансированию сахарных заводов, в частности по оборотной схеме. Акиматами областей предусмотрено выделение 25 млрд тенге на финансирование сахарных заводов по оборотной схеме.

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