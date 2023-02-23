Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 444.45 eur/kzt 476.27

    rub/kzt 5.56 cny/kzt 62.81
Прогноз погоды
Астана+35+37℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    До 25 градусов мороза прогнозируют в двух регионах Казахстана

    23 Февраля 2023, 18:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкое понижение температуры воздуха до 25 градусов мороза прогнозируют в двух регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    24 февраля на западе, севере Абайской областиожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3 тепла, днем до 2-7 тепла.

    25 февраля в области ожидается снег, на севере, востоке - сильный снег. На севере, западе - низовая метель. Ветер северный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

    24-26 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 0-3 тепла до 15-20, на востоке 25 мороза, днем от 2-7 тепла до 8-13, на востоке 16 мороза.

    На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный на севере, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3 тепла, днем до 4-9 тепла.

    25 февраля в области ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (снег, дождь). На севере, востоке, западе области - гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

    24-26 февраля - резкое понижение температуры воздуха ночью от 0-3 тепла до 15-20, на востоке 25 мороза, днем от 4-9 тепла до 8-13, на востоке 16 мороза.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Казгидромет Погода Абайская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Когда отступит жара в СКО
    Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще трех городах РК
    Усиление ветра и погода без осадков ожидаются в Казахстане
    Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
    Популярное
    1 В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
    2 Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
    3 Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
    4 Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
    5 Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»