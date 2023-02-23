До 25 градусов мороза прогнозируют в двух регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резкое понижение температуры воздуха до 25 градусов мороза прогнозируют в двух регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

24 февраля на западе, севере Абайской областиожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3 тепла, днем до 2-7 тепла.

25 февраля в области ожидается снег, на севере, востоке - сильный снег. На севере, западе - низовая метель. Ветер северный, северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

24-26 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью от 0-3 тепла до 15-20, на востоке 25 мороза, днем от 2-7 тепла до 8-13, на востоке 16 мороза.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный на севере, юго-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3 тепла, днем до 4-9 тепла.

25 февраля в области ожидаются осадки, на севере, востоке области сильные осадки (снег, дождь). На севере, востоке, западе области - гололед, низовая метель. Ветер южный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

24-26 февраля - резкое понижение температуры воздуха ночью от 0-3 тепла до 15-20, на востоке 25 мороза, днем от 4-9 тепла до 8-13, на востоке 16 мороза.



