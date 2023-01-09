До 25 градусов мороза ожидается в Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на три дня в мегаполисах Казахстана сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане10 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 33-35, днем 28-30 мороза.

11 января-переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 35-37, днем 27-29 мороза.

12 января -переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 28-30, днем 20-22 мороза.

ВАлматы 10 января будет облачно, утром и днем снег, временами сильный. Туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью и днем 4-6 мороза, днем с дальнейшим понижением.

11 января -облачно, временами снег. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 10-12 мороза.

12 января - переменная облачность, ночью и утром снег. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 15-17 мороза.

ВШымкенте 10 января прогнозируют переменную облачность, снег, временами сильный снег. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем 7-9 мороза.

11 января - облачно, временами снег. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 11-13 мороза.

12 января - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 23-25, днем 15-17 мороза.



