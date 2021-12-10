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    До 25 градусов мороза ожидается на западе и севере Казахстана

    10 Декабря 2021, 11:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О прогнозе погоды по Казахстану на 11-13 декабря 2021 года рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    С северо-запада движется очередной антициклон, который вызовет новую, но уже не такую холодную волну понижения температуры воздуха сначала на западе, а затем и на севере Казахстана. В ночные часы в этих регионах столбики термометров опустятся до 15-25 мороза. И только южные области по-прежнему в тепле – на них будет влиять южный циклон, принося с собой обильные осадки, гололедные явления, и сохраняя довольно комфортную температуру воздуха.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Западно-Казахстанская область Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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