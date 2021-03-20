До 210449 увеличилось число выздоровевших от коронавируса казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 819 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 138,

город Алматы - 146,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 71,

Актюбинская область - 38,

Алматинская область - 52,

Атырауская область - 58,

Восточно-Казахстанская область - 19,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 84,

Карагандинская область - 57,

Костанайская область - 44,

Кызылординская область - 10,

Павлодарская область - 72,

Туркестанская область - 12.





Итого выздоровевших в Казахстане - 210449.



