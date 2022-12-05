До 2025 года во всех сельских округах Жамбылской области запустят проект повышения доходов сельчан

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области расширяют географию пилотного проекта повышения доходов сельчан. Попутно решаются и социальные проблемы населенных пунктов – участников проекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 2019 года в Жамбылской области развивается пилотный проект по повышению доходов сельчан, направленный на увеличение объемов сельхозпродукции. Проект имеет несколько направлений: эффективное использование приусадебных участков для выращивания продуктов растениеводства, животноводства и птицеводства и использование земельных ресурсов, принадлежащих сельчанам за пределами населенных пунктов. Кредитует напрямую АО СПК «Тараз». Создаваемые кооперативы финансируют приобретение сельчанами семян, удобрений, средств химзащиты. По проекту «Тrade-in» обновляется и восстанавливается старая сельхозтехника на выгодных для аграриев условиях.

Ход реализации проекта по повышению доходов сельского населения обсудили на недавнем совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

О результатах проводимой работы и дальнейших планах доложил заместитель акима области Канатбек Мадибек, подробно остановившись на мерах по предоставлению микрокредитов сельчанам.

На первом этапе пилотного проекта по повышению доходов охвачено 7 856 семей в 25 населенных пунктах 11 сельских округов Жамбылской области. Всего было выделено 9,2 млрд тенге. В 2021 году за счет возвращенных кредитных средств проект дополнительно был реализован еще в трех сельских округах.

В этих населенных пунктах созданы кооперативы, выданы льготные кредиты, ведется эффективное освоение придомовых участков, увеличивается поголовье скота, реализуются малые бизнес-проекты, отметил спикер.

Планируется, что к проекту присоединятся еще 10 сельских округов, в которых проживают 26 072 человека (4 386 дворов). По линии АО «Аграрная кредитная корпорация» планируется выделить 6 млрд 47,5 млн тенге. Для реализации второго этапа решением Правительства предусмотрены необходимые денежные средства.

На совещании глава региона особо подчеркнул важность проекта, учинил спрос с акимов тех сельских округов, где работа по приему заявок ведется слабо, и дал конкретные поручения ответственным лицам. Особое внимание было уделено комплексному решению социальных проблем в населенных пунктах, которые вошли в проект.

«Сельчане не должны каждый день приезжать в областной центр ради одной бумажки, - подчеркнул глава региона.- Всю эту работу должны организовать сельские акимы при поддержке СПК «Тараз». Необходимо помогать им в подготовке документов для участия в пилотном проекте, и акимы районов должны заранее решить все организационные моменты. Параллельно с реализацией проекта комплексно нужно решать и социальные проблемы. По итогам второго этапа проекта мы должны добиться высокого мультипликативного эффекта».

В регионе планируют до 2025 года реализовать проект повышения доходов сельчан, получивший поддержку Главы государства, во всех 153 сельских округах региона.

Как сообщалось ранее, глава жамбылского региона Нуржан Нуржигитов проинспектировал ход реализации пилотного проекта в хозяйствах Шуского и Таласского районов.

В селе Ушарал Таласского района сельскохозяйственный кооператив «Талас-2020» получил кредит на 8 млн тенге под 2,5% и приобрел 18 единиц сельхозтехники. Сельчане полностью закрыли кредит, и уже третий год продают свою продукцию в торговые точки региона. С начала реализации пилотного проекта в округе сократилось число получающих адресную социальную помощь.

В Жанакогамском сельском округе Шуского района по пяти направлениям проекта рассмотрено 192 заявки, выдано льготных кредитов на общую сумму 778,1 млн тенге. Сельскохозяйственный кооператив «Омар Шу» взял в кредит 11 млн тенге, и теперь обеспечивает сельчан техникой, семенами, минеральными удобрениями. Жители этого округа в нынешнем году освоили 102,8 га земель сельхозназначения.

В 2022 году на развитие сельского хозяйства в жамбылском регионе выделено 30,3 млрд тенге. На сегодняшний день оказана поддержка более 11 тысячам сельхозтоваропроизводителей. Посевные площади сельхозкультур увеличились на 5,4 тысячи га, достигнув 756,2 тысячи га. Более 52% валовой сельхозпродукции приходится на животноводческую отрасль.

Пилотный проект запущен в Жамбылской области в рамках повышения качества жизни населения, обозначенного в Послании Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана».



