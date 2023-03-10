До 2025 года в Жамбылской области население будет обеспечено питьевой водой на 100%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Почти к 100-процентному обеспечению жителей региона централизованным водоснабжением движется Жамбылская область. Имеющиеся в регионе проблемы строительства и жилищно-коммунального хозяйства рассмотрели в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По статистике, в 371 населенном пункте региона проживает около 1,2 млн человек. Из них в 4-х городах - свыше полумиллиона человек, в 367 сельских населенных пунктах – порядка 690 тысяч человек. По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в селах составил 92%, в городах – 92,3%.

«Для обеспечения централизованным водоснабжением населения в рамках национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны» в 2022 году на строительство 49 объектов было выделено 19,8 млрд тенге. Строительство 13 объектов из этого числа завершено в 2022 году, 36 объектов - переходящие на 2023 год. В результате доступ к услугам водоснабжения имеют 425,3 тысяч человек городского населения, что составляет 92,3%, и 635 тысяч жителей сельских населенных пунктов, или 92%», - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области Серик Сатымбеков..

По его словам, в 2023 году в рамках национального проекта «Чистая вода в каждом населенном пункте» в регионе запланировано реализовать 43 проекта по водоснабжению. Из них 36 – переходящие, 7 - новые объекты. На это предусмотрено 9,7 млрд тенге. Все 43 проекта планируется завершить к концу 2023 года.

В результате вырастет показатель доступа к услугам водоснабжения - 448,7 тысяч человек городского населения, что составит 97,5%, и 665,9 тысяч жителей сельских населенных пунктов, или 96,5%.

«Получено положительное заключение экспертизы на строительство семи объектов общей стоимостью 5,4 млрд тенге. Данные проекты заявлены на уточнение республиканского бюджета на 2023 год. Кроме того, заявлено 10 проектов на формирование республиканского бюджета на 2024 - 2026 годы общей стоимостью 5,1 млрд тенге», - отметил представитель ведомства.

В районах Жамбылской области имеется 33 населенных пункта, для водоснабжения которых требуется разработка проектно-сметной документации. Чтобы обеспечить водой села с населением менее 200 человек, в 2022 году в пяти населенных пунктах были установлены комплексные блок-модули очистки воды. Еще в 26 подобных сельских населенных пунктах планируется установить комплексные блок-модули очистки воды в 2023 - 2025 годах.

В общей сложности, 78 населенных пунктов региона включены в план по обеспечению чистой питьевой водой на 2021-2025 годы. По областному плану, до 2025 года вопрос обеспечения населения городов и сел питьевой водой будет решен на 100%, заверили в ведомстве.

Как сообщалось, до 2027 года в Жамбылской области планируют газифицировать все населенные пункты.