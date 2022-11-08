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    До 2025 года будет построено 12 тысяч арендных квартир для молодежи – МИИР РК

    8 Ноября 2022, 21:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ -В рамках исполнения поручений Главы государства об обеспечении жильем представителей работающей молодежи Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принят комплексный план мероприятий. В ближайшие три года в городах Астана, Алматы и Шымкент будет построено 12 тысяч квартир, которые будут сдаваться в аренду для молодежи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    Согласно национальному проекту «Сильные регионы – драйвер развития страны» до 2025 года планируется строительство и приобретение 3 тысяч квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета предусмотрено 21,6 млрд тенге.

    Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на пять лет. В этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следующим претендентам.

    Таким образом, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» с 2019 года для представителей работающей молодежи построено около 7 тысяч арендных квартир в трех мегаполисах страны.

    Также на сегодня запущены такие жилищные программы, как «Елорда жастары» в Астане, «Алматы жастары» в г.Алматы, «Қарағанды жастары» в Карагандинской области, «Әулие ата жастары» в Жамбылской области, «Орал жастары» в Западно-Казахстанской области, «Қостанай жастары» в Костанайской области, «Алатау жастары» в Алматинской области, «Атырау жастары» в Атырауской области.

    Кроме того, в Павлодарской области разрабатывается региональная программа «Ертіс жастары», в Абайской области – «Абай жастары», в Актюбинской области – «Ақтөбе жастары».

    Региональные программы направлены на обеспечение жильем работающей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предоставление займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0-10%, сроком до 25 лет.

    Эти меры реализуются в целях реализации поручения Главы государства по строительству доступного арендного жилья и совершенствованию механизмов для приобретения собственного жилья.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жилье Молодежь МИИР РК
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