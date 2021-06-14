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    До 20 тысяч тонн бройлерного мяса планирует производить птицефабрика в Костанае

    14 Июня 2021, 15:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил с рабочей поездкой Карабалыкский район, где ознакомился с реализацией ряда крупных проектов на местах, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    О поездке аким сообщил на своей странице в сети Instagram .

    В частности, побывал Архимед Мухамбетов в Карабалыкском районе, где в первую очередь осмотрел работу пограничного контроля «Кайрак».

    «Пропускная мощность составляет в сутки до 7000 человек, 3000 транспортных средств. В связи с пандемией нагрузка на пропускную систему уменьшилась по порядку пересечения границы. Сейчас пропускная мощность снизилась до 1500 человек и транспортных средств в сутки. На посту соблюдаются все санитарно-эпидемиологические нормы», - отметил А. Мухамбетов.

    Ознакомился глава региона и с ходом строительства школы с государственным языком обучения на 320 мест в поселке Карабалык. Школу, по информации исполнительных органов, намерены ввести в эксплуатацию уже летом 2022 года.

    Архимед Мухамбетов также посетил убойный цех птицефабрики ТОО «Poultry-Agro», где трудятся 260 человек.

    «Также ознакомился с работой птицефабрики ТОО «Poultry-Agro» в селе Гурьяновское. На данный момент продолжаются ремонтные работы зданий, восстановительные работы технологического оборудования. Напомню, что на птицефабрике проводится модернизация мощностью 12,5 тысяч тонн бройлерного мяса в год с постепенным увеличением до 20 тысяч тонн в год», - подытожил аким области.

    Ранее сообщалось, что аким Костанайской области Архимед Мухамбетов проинспектировал ремонтные работы в здании, в котором планируется открыть Центр для детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Промышленность Регионы Казахстана
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