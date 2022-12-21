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    До 20% планируется увеличить количество женщин в управленческом секторе в РК

    21 Декабря 2022, 17:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент некоммерческой организации «Techno Woman», руководитель ОФ «Цифровая трансформация» Азиза Шужеева сообщила о том, что за два года Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике за два года увеличила до 30% количество женщин в управленческом секторе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Казахстан в 2022 году сделал большой прорыв в направлении продвижения женщин на уровне принятия решений в корпоративном секторе. На сегодня мы являемся первой из Центрально-Азиатских стран и пока единственной страной, которая приняла 30% квоту для продвижения женщин в советы директоров и правление корпораций квазигосударственного сектора, в группы компаний «Самрук-Казына», - сказала на брифинге в СЦК руководитель ОФ «Цифровая трансформация».

    Азиза Шужеева напомнила, что это поручение было дано Президентом Касым-Жомартом Токаевым еще в 2020 году – довести количество женщин в управленческом секторе до не менее 30%.

    Азиза Шужеева отметила, что Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике выполнила это поручение.

    «Национальная комиссия довела до 30%. Мы способствовали принятию нормативно-правовых актов. Уже в 2023 году количество женщин в советах директоров, правлениях должно быть доведено до 20%, а далее уже до 30%. Это большая возможность для многих женщин выйти на уровень принятия решений и уже активно вовлекаться в управление корпоративным сектором», - добавила спикер.

    Напомним, что сегодня площадке Службы центральных коммуникаций были подведены итоги деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК за уходящий год.

    Сообщалось, что 234 Центра поддержки семей откроют в Казахстане до 2025 года.

    Казахстан улучшил свои показатели по гендерному равенству в докладе «Глобальный гендерный разрыв 2022» Всемирного экономического форума и поднялся с 80 места до 65 место.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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